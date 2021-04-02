В Рязанской области из-за половодья начало затапливать дома

Видео в сети разместили очевидцы в пятницу, 2 апреля. На кадрах видно, что вода затопила дороги, участки и подступила к стенам домов.

В Рязанской области из-за половодья начало затапливать дома. Видео в сети разместили очевидцы в пятницу, 2 апреля.

На кадрах видно, что вода затопила дороги, участки и подступила к стенам домов.

«Этим людям приходится качать лодки и оставлять свои автомобили высоко на дороге. Будем надеяться, что половодье скоро закончится и река войдет в свое русло», — комментирует автор видео.