В Рязани осмотрели несколько территорий для приюта животных

Специалисты структурных подразделений администрации с участием руководителя МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марины Селезневой осмотрели несколько вариантов территорий. Участки проверяют на инженерные коммуникации, соответствие нормам по площади и всей инфраструктуре приюта, экономических вопросов.

В Рязани осмотрели несколько территорий для приюта животных: в Турлатове, Храпове и на улице Промышленной. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Специалисты структурных подразделений администрации с участием руководителя МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марины Селезневой осмотрели несколько вариантов территорий.

Участки проверяют на инженерные коммуникации, соответствие нормам по площади и всей инфраструктуре приюта, экономические вопросы.

«С уважаемыми зоозащитниками мы солидарны в том, что от места размещения приюта многое зависит. Нужно внимательно отнестись к вопросу возможного соседства с жилыми домами, соблюсти необходимую дистанцию», — написала Сорокина. Отмечается, что участок для строительства приюта определят с учетом мнения зоозащитного движения Рязани.

Напомним, работу по поиску участка для строительства приюта начали в середине марте 2021 года. Под строительство рассматривают три участка.