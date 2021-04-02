В Рязани на парковке автосалона сбили мужчину
1 апреля, примерно в 8:50, в Рязани, вблизи дома 20 по Московскому шоссе, 24-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Дэу Нексиа» при начале движения, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 39-летнего рязанца.
В Рязани на парковке автосалона на Московском шоссе сбили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Утром в четверг, 1 апреля, 24-летний рязанец на Daewoo Nexia начал выезжать с парковки и сбил 39-летнего мужчину. Пострадавший получил ушибы, помощь ему оказали на месте.
Проводится проверка.