В Рязани на парковке автосалона сбили мужчину

1 апреля, примерно в 8:50, в Рязани, вблизи дома 20 по Московскому шоссе, 24-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Дэу Нексиа» при начале движения, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 39-летнего рязанца.