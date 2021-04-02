В Клепиковском районе нашли бешеного кота

30 марта 2021 года в отдел вирусологических исследований ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» из деревни Фомино Клепиковского района доставили труп кота. Мертвому животному установили диагноз «бешенство».

В Клепиковском районе нашли бешеного кота. Об этом сообщила областная ветеринарная лаборатория.

30 марта 2021 года в отдел вирусологических исследований ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» из деревни Фомино Клепиковского района доставили труп кота.

Мертвому животному установили диагноз «бешенство».

Местным жителям по вопросам вакцинации питомцев порекомендовали обращаться в районную ветстанцию по номеру: +7 (49142)2-68-63, или по адресу: Спас-Клепики, улица Урицкого, дом №57.