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В Клепиковском районе нашли бешеного кота
30 марта 2021 года в отдел вирусологических исследований ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» из деревни Фомино Клепиковского района доставили труп кота. Мертвому животному установили диагноз «бешенство».

В Клепиковском районе нашли бешеного кота. Об этом сообщила областная ветеринарная лаборатория.

30 марта 2021 года в отдел вирусологических исследований ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» из деревни Фомино Клепиковского района доставили труп кота.

Мертвому животному установили диагноз «бешенство».

Местным жителям по вопросам вакцинации питомцев порекомендовали обращаться в районную ветстанцию по номеру: +7 (49142)2-68-63, или по адресу: Спас-Клепики, улица Урицкого, дом №57.