Уголовное дело самого богатого депутата облдумы передали в Рязань

Уголовное дело самого богатого депутата облдумы передали в Рязань. Об этом в пятницу, 2 апреля, РЗН. инфо сообщили в Перовском суде Москвы. На предварительном заседании суд принял решение передать дело в Железнодорожный суд Рязани.

Уголовное дело самого богатого депутата облдумы передали в Рязань. Об этом в пятницу, 2 апреля, РЗН. инфо сообщили в Перовском суде Москвы. На предварительном заседании суд принял решение передать дело в Железнодорожный суд Рязани.

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК).

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.