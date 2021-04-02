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Семье рязанки-инвалида Галины Крючковой дали квартиру только после ее смерти
Мэрия планировала снести аварийный дом, в котором рязанка жила до последнего. Женщина так и не получила обещанную квартиру, ее поиски только велись.

Семье рязанки-инвалида Галины Крючковой дали квартиру после ее смерти. Об этом РЗН. инфо сообщил старший сын женщины.

Александр Крючков рассказал, что в последнее время у его матери часто поднималось давление. Она с трудом передвигалась из-за травмы ноги и переживала из-за суда с администрацией города. Мэрия планировала снести аварийный дом, в котором рязанка жила до последнего. Женщина так и не получила обещанную квартиру, ее поиски только велись. По словам Александра, 8 марта он приехал навестить мать, но у нее подскочило давление. Через несколько дней ее госпитализировали в ОКБ с предварительным диагнозом инсульт.

«У нее был перекос лица и она двигалась с трудом, возможно поэтому врачи поставили такой диагноз. Когда я привез ее медицинскую карточку, они поменяли мнение и озвучили, что у нее рассеянный склероз», — рассказал сын Галины Крючковой.

Женщину оставили в больнице, но ее состояние ухудшилось. Александр отметил, что у матери начались проблемы с дыханием и ее подключили к аппарату ИВЛ. Но 31 марта Галина умерла.

«Когда маму только привезли в ОКБ у нее был отрицательный тест на коронавирус. Когда состояние ее ухудшилось, ей сделали его вновь и он опять ничего не показал. Зато КТ демонстрировали 30% поражения легких, но врачи не обратили на это внимания. Когда мама начала задыхаться, при повторном КТ выяснилось, что у нее уже 70% поражения», — подчеркнул сын рязанки.

По словам Александра, сотрудники мэрии связались с ним сразу же после смерти его матери и предложили оплатить часть похорон. Помимо Александра у Галины осталось два несовершеннолетних сына — 14 и 12 лет. Александр решил временно взять опекунство над ними. Он подчеркнул, что их биологический отец (у него с братьями разные отцы) будет им помогать и готовится установить над детьми отцовство, но на это потребуется длительное время.

Мэрия также предоставила семье погибшей однокомнатную квартиру на улице Зубковой. Этот вариант всех устроил. Напомним, что в начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала журналистам, как сотрудники городской администрации предложили ей переехать из аварийного жилья в дом без лифта. С трудом передвигающаяся на костылях женщина отказалась от квартиры на третьем этаже, а мэрия подала на нее в суд.

После растиражированной в СМИ истории мэр города Елена Сорокина объяснила случившееся «формальным» подходом к работе некоторых сотрудников администрации, поручила «по-человечески пообщаться» с Галиной Крючковой и решить проблему. Но обещанную квартиру при жизни рязанка так и не смогла получить.