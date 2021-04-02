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Рязанскую чиновницу осудят за взятку от осужденного
За 11,5 тысяч рублей женщина подделала табель осужденного, написав, что он уже отработал 300 часов. Это позволило осужденному не отбывать назначенное ему уголовное наказание.

Рязанскую чиновницу осудят за взятку от осужденного. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

За 11,5 тысяч рублей женщина подделала табель осужденного, написав, что он уже отработал 300 часов. Это позволило осужденному не отбывать назначенное ему уголовное наказание.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, активно способствовала расследованию преступления, а также перечислила благотворительный взнос в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт».

Для возмещения вреда на автомобиль чиновницы стоимостью 747 тысяч рублей наложили арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.