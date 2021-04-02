Рязанских таксистов проверят автоинспекторы
В пятницу, 2 апреля, сотрудники ГИБДД совместно с Минтрансом проверят деятельность водителей такси.
Рязанских таксистов проверят автоинспекторы. Об этом
В пятницу, 2 апреля, сотрудники ГИБДД совместно с Минтрансом проверят деятельность водителей такси.
Особое внимание уделят наличию разрешений на деятельность, необходимой информации для пассажиров и документов в салоне транспортных средств, а также проверке соответствия атрибутики такси на автомобилях требованиям действующего законодательства.