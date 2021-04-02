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Рязанские врачи прооперировали новорожденного с редким диагнозом
«Артрезия» — врожденная патология, которую обычно диагностируют сразу после рождения ребенка и представляет собой недоразвитие кишечника. Отмечается, что в таких случаях у врачей есть несколько часов для операции.

Рязанские врачи прооперировали новорожденного с редким диагнозом «артрезия». Об этом сообщил региональный минздрав.

«Артрезия» — врожденная патология, которую обычно диагностируют сразу после рождения ребенка и представляет собой недоразвитие кишечника. Отмечается, что в таких случаях у врачей есть несколько часов для операции.

Новорожденного доставили в детскую ОКБ.

«Хирургическое лечение в таких случаях проводится в два этапа. Вначале ребенку жизненно необходимо было установить стому — отверстие, которое создают хирурги для выведения продуктов жизнедеятельности. Спустя пять месяцев, когда организм пациента был готов, мы выполнили проктопластику — фиксировали в анатомически правильном положении недоразвитую часть прямой кишки, — рассказал о ходе операции заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин, — если послеоперационный период будет протекать благополучно, мы закроем стому и функции желудочно-кишечного тракта ребенка смогут полностью восстановятся».

Отмечается, что благоприятный исход операции повышает лапароскопическое оборудование, на котором работают хирурги в детской ОКБ.

Вмешательство проводят через небольшие проколы, что мало травмирует ткани и упрощает период выхаживания.

Такое хирургическое лечение в нашей области провел впервые, всего в регионе фиксируют 2-3 подобных клинических случая в год.