Рязанца осудят за попытку дать взятку автоинспектору

За уничтожение протокола об административном правонарушении рязанец предлагал 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от денег, мужчину задержали.

Рязанца осудят за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

16 марта 2021 года 51-летнего жителя Спасского района задержали за езду в пьяном виде. Чтобы избежать наказания, в кабинете отделения ГИБДД мужчина попытался дать взятку автоинспектору. За уничтожение протокола об административном правонарушении рязанец предлагал 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от денег, мужчину задержали.

Уголовное дело против рязанца передали в суд для рассмотрения по существу.