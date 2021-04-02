Рязанца осудили за хранение конопли

Летом 2020 года житель села Песочня Путятинского района сорвал дикорастущую коноплю, высушил и хранил у себя дома. Полицейские обнаружили наркотик и конфисковали его.

Рязанца осудили за хранение конопли. Об этом сообщает пресс-служба региональной облпрокуратуры.

Летом 2020 года житель села Песочня Путятинского района сорвал дикорастущую коноплю, высушил и хранил у себя дома. Полицейские обнаружили наркотик и конфисковали его.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.