Россиян предупредили о росте цен на ноутбуки

Цены на электронику с начала года уже выросли на 5-20 процентов. Это обусловлено дефицитом комплектующих. Сильнее всего подорожали ноутбуки нижнего ценового сегмента.

Россиян предупредили о росте цен на ноутбуки. Об этом пишет РИА новости.

По данным экспертов цены на электронику с начала года уже выросли на 5-20 процентов. Это обусловлено дефицитом комплектующих.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние полгода сильнее всего подорожали ноутбуки нижнего ценового сегмента.

Эксперты отмечают, что ситуация с ростом цен сохранится в стране до конца года. В настоящее время на рынке представлен достаточный ассортимент ноутбуков, но в дальнейшем возможен их дефицит.