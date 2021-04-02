Пьяный рязанец чуть не убил сожительницу

54-летний мужчина пришел с работы в пьяном состоянии. Отмечается, что он регулярно распивал спиртное. 48-летняя женщина сделала ему замечание.

В селе Берестянки Сасовского района пьяный мужчина угрожал убить кочергой сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

54-летний мужчина пришел с работы в пьяном состоянии. Отмечается, что он регулярно распивал спиртное. 48-летняя женщина сделала ему замечание.

Сожительница стала выгонять мужчину из дома, чтобы он направился в прежнее место жительства и больше не приходил пьяным.

«Поведение женщины разозлило сожителя, он схватил металлическую кочергу и пригрозил расправой», — рассказали в полиции.

Потерпевшая обратилась в полицию за помощью. Участковые приехали на вызов и утихомирили мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.