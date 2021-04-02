На пожаре в Рыбном пострадала женщина
Возгорание произошло утром в пятницу, 2 апреля. В пятиэтажном доме загорелась квартира, огонь повредил балкон. На тушение выезжали три пожарных автомобиля и 10 человек личного состава.
На пожаре в Рыбном пострадала женщина. Об этом
Возгорание произошло утром в пятницу, 2 апреля. В пятиэтажном доме загорелась квартира, огонь повредил балкон. На тушение выезжали три пожарных автомобиля и 10 человек личного состава.
На пожаре пострадала 51-летняя женщина. Она отравилась угарным газом, ее доставили в больницу.