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На пожаре в Рыбном пострадала женщина
Возгорание произошло утром в пятницу, 2 апреля. В пятиэтажном доме загорелась квартира, огонь повредил балкон. На тушение выезжали три пожарных автомобиля и 10 человек личного состава.

На пожаре в Рыбном пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание произошло утром в пятницу, 2 апреля. В пятиэтажном доме загорелась квартира, огонь повредил балкон. На тушение выезжали три пожарных автомобиля и 10 человек личного состава.

На пожаре пострадала 51-летняя женщина. Она отравилась угарным газом, ее доставили в больницу.