На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

В пятницу, 2 апреля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.

В пятницу, 2 апреля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

До 15:00 подачу воды отключат по следующим адресам:

— улица Горького, дома №№ 74/64, 76, 78, 78-а, 80, 86, 57, 59, 51 (школа №1), 49;

— улица Право-Лыбедская, дома №№ 35, 35 корпус 2, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 36, 38, 46, 50, 54.

До 15:30 холодной воды не будет на улицах:

— Куйбышевское шоссе, дома с 36 по 51 (все организации с литерами и цифрами);

— улица 1-я Прудная, дом №23.

Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.