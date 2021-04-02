Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответствует оценке 3?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях. В частности, рязанцев интересует, какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответствует оценке «3» из пятибалльной системы оценивания.

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях. В частности, рязанцев интересует, какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответствует оценке «3» из пятибалльной системы оценивания.

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