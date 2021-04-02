Девочка из Рязани стала жертвой педофила

В 2019 году 39-летний житель Москвы знакомился через социальную сеть с несовершеннолетними девочками, не достигшими 12 лет. Злоумышленника вычислили в результате исследований данных с ip-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице.

Девочка из Рязани стала жертвой педофила. Об этом сообщает пресс-служба калужского следкома.

В 2019 году 39-летний житель Москвы знакомился через социальную сеть с несовершеннолетними девочками, не достигшими 12 лет. В результате шантажа они присылали ему свои интимные фотографии. Фото двух из них мужчина направил посторонним лицам.

Жертвами педофила стали девочки из Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области.

Злоумышленника вычислили в результате исследований данных с ip-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям, связанным с действиями сексуального характера в отношении малолетних. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.