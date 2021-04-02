Девочка из Рязани стала жертвой педофила
В 2019 году 39-летний житель Москвы знакомился через социальную сеть с несовершеннолетними девочками, не достигшими 12 лет. Злоумышленника вычислили в результате исследований данных с ip-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице.
Девочка из Рязани стала жертвой педофила. Об этом
В 2019 году 39-летний житель Москвы знакомился через социальную сеть с несовершеннолетними девочками, не достигшими 12 лет. В результате шантажа они присылали ему свои интимные фотографии. Фото двух из них мужчина направил посторонним лицам.
Жертвами педофила стали девочки из Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области.
Злоумышленника вычислили в результате исследований данных с ip-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице.
Мужчина обвиняется по нескольким статьям, связанным с действиями сексуального характера в отношении малолетних. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.