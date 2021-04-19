Жителю Крыма вынесли приговор за изнасилование и убийство пятилетней падчерицы

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2019 года, когда мать девочки была на заработках заграницей. 44-летний уроженец Украины избил ребенка, когда она купалась в ванной. Затем он изнасиловал девочку и, чтобы скрыть преступление, утопил в ванной.

Жителю Крыма вынесли приговор за изнасилование и убийство пятилетней падчерицы. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил сайт СК России.

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2019 года, когда мать девочки была на заработках заграницей. 44-летний уроженец Украины избил ребенка, когда она купалась в ванной. Затем он изнасиловал девочку и, чтобы скрыть преступление, утопил в ванной.

После этого он закопал труп около дома, забрал документы из детсада и попытался вместе с младшим сыном покинуть страну. Сделать этого не удалось, тогда мужчина заявил о похищении падчерицы.

Во время расследования и поисков правоохранители установили причастность отчима к преступлению. Во время допроса он признал вину и показал, где спрятал тело.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132, пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 УК. Его признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.