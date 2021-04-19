Жители Захаровского района вынесли из магазинов товары на 50 тысяч

Злоумышленники украли алкоголь, сигареты, колбасу, консервы, макароны, подгузники и другие товары. Кроме того, в одном из магазинов они забрали выручку в восемь тысяч рублей.

В Захаровском районе обворовали три магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники вынесли алкоголь, сигареты, колбасу, консервы, макароны, подгузники и другие товары. Кроме того, в одном из магазинов они забрали выручку в восемь тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и выяснили, на какой машине могли ездить подозреваемые. Оказалось, что автомобиль принадлежит 24-летнему захаровцу. Дома у него обнаружили похищенные продукты и товары на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Сообщниками молодого человека были 19-летний захаровец и 20-летний житель села Елино, их задержали. Как выяснилось, злоумышленники повреждали замки магазинов арматурой. Деньги они тратили, продукты ели, а подгузники и бытовые предметы собирались продать.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по по пунктам «а, б» части 2 статьи 158 УК.