Заключенному рязанской колонии передавали телефоны с помощью дрона

Беспилотник заметили в производственной зоне ИК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Заключенному рязанской колонии №2 передавали телефоны с помощью беспилотного дрона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Беспилотник заметили в производственной зоне ИК. Он был оборудован экшен-камерой и резинкой с липучкой, на которую прикрепили сверток с четырьмя телефонами.

Сотрудники колонии выяснили, кому летела «посылка» и кто управлял дроном. В отношении заключенного проводят проверку.