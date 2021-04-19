Заключенному рязанской колонии передавали телефоны с помощью дрона
Беспилотник заметили в производственной зоне ИК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Заключенному рязанской колонии №2 передавали телефоны с помощью беспилотного дрона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Беспилотник заметили в производственной зоне ИК. Он был оборудован экшен-камерой и резинкой с липучкой, на которую прикрепили сверток с четырьмя телефонами.
Сотрудники колонии выяснили, кому летела «посылка» и кто управлял дроном. В отношении заключенного проводят проверку.