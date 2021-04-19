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Заключенному рязанской колонии передавали телефоны с помощью дрона
Беспилотник заметили в производственной зоне ИК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Заключенному рязанской колонии №2 передавали телефоны с помощью беспилотного дрона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Беспилотник заметили в производственной зоне ИК. Он был оборудован экшен-камерой и резинкой с липучкой, на которую прикрепили сверток с четырьмя телефонами.

Сотрудники колонии выяснили, кому летела «посылка» и кто управлял дроном. В отношении заключенного проводят проверку.