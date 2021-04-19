Во вторник в Рязанской области ожидаются дождь с грозой
Во вторник, 20 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 20 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью и днем ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов; днем +6, +11 градусов.