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Во вторник в Рязанской области ожидаются дождь с грозой
Во вторник, 20 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 20 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью и днем ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов; днем +6, +11 градусов.