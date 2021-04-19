В рыбновском селе бешенством заболела домашняя коза

Специалисты ветстанции напомнили, что это смертельно опасная инфекционная болезнь как для животного, так и для человека.

В селе Сельцы Рыбновского района домашняя коза заболела бешенством. Об этом со ссылкой на ветеринаров пишет издательство «Пресса».

С 16 апреля в Селецком поселении объявили карантин по бешенству. Специалисты ветстанции напомнили, что это смертельно опасная инфекционная болезнь как для животного, так и для человека.

В Рыбном вакцинация собак и кошек против бешенства проводится бесплатно каждую пятницу с 9:00 до 12:00. Телефон: 8 (49137)5-21-22.