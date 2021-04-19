У рыбновца отняли телефон, пригрозив убить ложкой

В отдел полиции по Рыбновскому району обратился 31-летний мужчина и сообщил, что незнакомец под угрозой убийством отобрал у него телефон. Он приставил острый край черенка ложки к горлу и потребовал гаджет.

В отдел полиции по Рыбновскому району обратился 31-летний мужчина. Незнакомец под угрозой убийством отобрал у него телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевший рассказал, что в момент нападения находился с приятелем в общежитии. В комнату вошел пьяный мужчина и в грубой форме стал выяснять, кто и по какому праву здесь находится. Свой интерес гость объяснил тем, что он сосед, а раньше через стенку от него жили другие люди.

Во время разговора незнакомец разозлился и потребовал у хозяина комнаты его телефон, пригрозив убийством за отказ. Через секунду незваный гость приставил острый край черенка ложки к горлу потерпевшего и, получив смартфон, ушел.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Рыбного, которого уже судили за разбойное нападение и кражу. Выяснилось, что в тот вечер мужчина пришел в гости к подруге. Выпив, он заинтересовался музыкой, которая доносилась через стенку, и пошел к соседям.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.