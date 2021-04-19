В Рязанской области ищут пропавшего мужчину

В последний раз мужчину видели 10 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что Филаткин может быть в Касимове или в Пензе.

В Рязанской области ищут 44-летнего Виталия Викторовича Филаткина. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В последний раз мужчину видели 10 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что Филаткин может быть в Касимове или в Пензе.

Приметы: рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: неизвестно.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить по телефонам 88007005452 или 112.