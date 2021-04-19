В Рязанской области ищут пропавшего мужчину
В последний раз мужчину видели 10 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что Филаткин может быть в Касимове или в Пензе.
В Рязанской области ищут 44-летнего Виталия Викторовича Филаткина. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В последний раз мужчину видели 10 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что Филаткин может быть в Касимове или в Пензе.
Приметы: рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Одежда: неизвестно.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить по телефонам 88007005452 или 112.