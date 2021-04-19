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В Рязани выбрали «Мистера РГАТУ — 2021»
Зрители и члены жюри оценивали участников конкурса по пяти конкурсным номинациям: «Творчество», «Мой герой», «Я — это…», «Видеоклип», и «Эрудит». Кроме того, за несколько дней до финала состоялся спортивный этап, по итогам которого студенты заработали дополнительные баллы.

В четверг, 15 апреля, в Рязани выбрали «Мистера РГАТУ — 2021». Зрители и члены жюри оценивали участников конкурса по пяти конкурсным номинациям: «Творчество», «Мой герой», «Я — это…», «Видеоклип», и «Эрудит». Кроме того, за несколько дней до финала состоялся спортивный этап, по итогам которого студенты заработали дополнительные баллы.

«Конкурсанты старались как можно ярче и интереснее представить себя и свой факультет», — рассказали в пресс-службе вуза. Участник от автодорожного факультета показал игру на варгане. Представитель ФДП и СПО Тимофей Кажанов в качестве творческого номера показал советского студента Шурика, а конкурсант факультета экономики и менеджмента предстал перед зрителями в образе Германа Грефа.

В результате вице-мистерами стали Даниил Штрынев с инженерного факультета и Дмитрий Кочетков с технологического факультета.

«Даниил поразил сходством со своим героем Стивом Джобсом, а также очень оригинальным представлением ассоциации с предметом, в качестве которого он выбрал блокнот и прочитал авторское стихотворение. Дмитрий показал в юмористической форме, каким должен быть идеальный парень и студент вуза, а также поделился своими успехами в спорте и предстал перед зрителями в образе Льва Яшина», — рассказали в РГАТУ.

Победителем конкурса стал студент факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Сергей Куклин. Он снял не только самое оригинальное видео, но и показал редкий пародийный жанр в творческой номинации, изобразив Стаса Михайлова и Николая Баскова.

Дипломы победителям и участникам конкурса вручил врио ректора университета Александр Шемякин. Он отметил, что участники смогли сделать настоящий праздник таланта и эрудиции.