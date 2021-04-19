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В Нижегородской области после взрыва газа обрушился жилой дом
Предварительная причина произошедшего — утечка газа в квартире на третьем этаже. После хлопка начался пожар, конструкции здания обрушились.

Вечером в понедельник, 19 апреля, в селе Маргуша Нижегородской области произошло ЧП. В трехэтажном доме №15 по улице Новоселова прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Предварительная причина произошедшего — утечка газа в квартире на третьем этаже. После хлопка начался пожар, конструкции здания обрушились. Пострадали не менее четырех квартир на втором и третьем этажах.

По уточненным данным, три человека получили ожоги, жильцов эвакуируют. Есть информация о том, что под завалами может быть младенец.

Известно, что кирпичный двухподъездный дом построили в 2015 году.