В Клепиковском районе пенсионер врезался в столб из-за плохого самочувствия

В субботу, 17 апреля, в селе Гришино Клепиковского района произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 17 апреля, в селе Гришино Клепиковского района произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 10:50 61-летнему водителю ZAZ Chance стало плохо. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

В результате пенсионер получил травмы, ему оказали медпомощь.