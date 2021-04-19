Умер еще один рязанец с коронавирусом

Общее число заражений достигло 27 270. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 49 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 270. За сутки вылечились 78 пациентов, всего 25 610. Умерл 1 человек, всего 421.

В России за сутки выявили 8 589 случая заражения, всего 4 710 690. За сутки выздоровели 6 818 пациентов, всего 4 333 598. Скончались 346 человек, всего 105 928.