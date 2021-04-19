Смартфоны оснастят «незаметными» селфи-камерами

Подэкранные фронтальные камеры, незаметные взгляду пользователя, станут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году. Ряд зарубежных компаний представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине 2021 года.

Подэкранные фронтальные камеры, незаметные взгляду пользователя, станут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на аккаунт инсайдера Ice universe.

Компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине 2021 года. Новая технология предполагает использование на участке дисплея, под которым располагается фотосенсор, комбинации из органических и неорганических материалов. Это делает небольшую площадь прозрачной для камеры, но на глаз неотличимой от всего остального экрана.