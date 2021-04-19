Скопинец на «Гранте» сбил мотоциклиста

В субботу, 17 апреля, около дома №111 на улице Ленина в Скопине произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 17 апреля, около дома №111 на улице Ленина в Скопине произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 16:30 51-летний скопинец на Lada Granta поворачивал налево на регулируемом перекрестке. По предварительной информации, он не уступил дорогу и врезался в ехавший во встречном направлении мотоцикл под управлением 29-летнего жителя Скопинского района.

Мотоциклист получил травмы, с которыми его госпитализировали.