Рязанец лишился грузовика из-за долгов
Выяснилось, что у мужчиы с 2019 года накопилось 62 штрафа, которые он не погашает. Приставы наложили арест на его Mercedes Benz 814D Vario 2000 года выпуска.
У рязанца арестовали грузовик за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Выяснилось, что у мужчиы с 2019 года накопилось 62 штрафа, которые он не погашает. Приставы наложили арест на его Mercedes Benz 814D Vario 2000 года выпуска. По предварительной оценке. Грузовик стоит полмиллиона рублей.
Автомобиль оставили должнику на хранение.