\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
Втр, 20
Срд, 21
ЦБ USD 76.25 0.7 20/04
ЦБ EUR 91.48 1.02 20/04
Нал. USD 75.8 / 77.00 14:06
Нал. EUR 91.35 / 92 14:06
Новости
Публикации
Заброшенный, но не забытый. В Рязани хотят застроить многоэтажками Цве...
Цветной бульвар — небольшая, протяженностью 385 метров,...
Вчера 18:09
4 510
Кто имеет право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время? П...
График отпусков обязателен как для работодателя, так и ...
16 апреля 15:52
3 749
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
15 апреля 11:13
5 484
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
7 737
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Руководитель и бухгалтер рязанской фирмы обманули налоговую на 23 миллиона
С января 2017 года по июль 2019 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, которая занимается литьем стали, фиктивно оформляли сделки о «якобы имевшей место поставке продукции от ряда фирм» и вносили в налоговые декларации заведомо ложных сведения о налоговых вычетах по указанным сделкам. Таким образом они уклонились от уплаты НДС в крупном размере.

Руководитель и бухгалтер рязанской фирмы обманули налоговую на 23 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С января 2017 года по июль 2019 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, которая занимается литьем стали, фиктивно оформляли сделки о «якобы имевшей место поставке продукции от ряда фирм» и вносили в налоговые декларации заведомо ложных сведения о налоговых вычетах по указанным сделкам. Таким образом они уклонились от уплаты НДС в крупном размере. В результате организация не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 23 миллионов рублей.

Преступление выявили с помощью взаимодействия СУ СКР с региональными управлениями БЭП и ПК УМВД России и ФНС России.

Во время предварительного следствия, общество заплатило недоимку по налогу на добавленную стоимость в сумме 23 188 596,55 рублей, пени в размере 5 443 861, 20 рубль, а также штрафные санкции в размере 100 000 рублей, всего в доход государства поступило 28 732 457, 75 рублей. По статьям 8.1 УПК РФ, 76.1 УК РФ руководителя и главного бухгалтера общества освободили от уголовной ответственности, так как ущерб был возмещен.