Руководитель и бухгалтер рязанской фирмы обманули налоговую на 23 миллиона

С января 2017 года по июль 2019 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, которая занимается литьем стали, фиктивно оформляли сделки о «якобы имевшей место поставке продукции от ряда фирм» и вносили в налоговые декларации заведомо ложных сведения о налоговых вычетах по указанным сделкам. Таким образом они уклонились от уплаты НДС в крупном размере.

Руководитель и бухгалтер рязанской фирмы обманули налоговую на 23 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С января 2017 года по июль 2019 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, которая занимается литьем стали, фиктивно оформляли сделки о «якобы имевшей место поставке продукции от ряда фирм» и вносили в налоговые декларации заведомо ложных сведения о налоговых вычетах по указанным сделкам. Таким образом они уклонились от уплаты НДС в крупном размере. В результате организация не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 23 миллионов рублей.

Преступление выявили с помощью взаимодействия СУ СКР с региональными управлениями БЭП и ПК УМВД России и ФНС России.

Во время предварительного следствия, общество заплатило недоимку по налогу на добавленную стоимость в сумме 23 188 596,55 рублей, пени в размере 5 443 861, 20 рубль, а также штрафные санкции в размере 100 000 рублей, всего в доход государства поступило 28 732 457, 75 рублей. По статьям 8.1 УПК РФ, 76.1 УК РФ руководителя и главного бухгалтера общества освободили от уголовной ответственности, так как ущерб был возмещен.