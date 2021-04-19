В полиции рассказали о рейде в центре Рязани

Проверки продлятся до 28 апреля. «Jсобое внимание» уделят тем, кого уже привлекали к ответственности за незаконную тонировку.

В Рязанской области проверяют тонировку водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Проверки продлятся до 28 апреля. Отмечается, что «особое внимание» уделят тем, кого уже привлекали к ответственности за незаконную тонировку.

Ранее в соцсети появилось фото, как водителей массово останавливают на Первомайском проспекте.