В полиции рассказали о рейде в центре Рязани
Проверки продлятся до 28 апреля. «Jсобое внимание» уделят тем, кого уже привлекали к ответственности за незаконную тонировку.
В Рязанской области проверяют тонировку водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Проверки продлятся до 28 апреля. Отмечается, что «особое внимание» уделят тем, кого уже привлекали к ответственности за незаконную тонировку.
Ранее в соцсети появилось фото, как водителей массово останавливают на Первомайском проспекте.