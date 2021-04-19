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Появилось видео рейда полиции в рязанском ночном клубе
Там проверили алкоголь, искали мигрантов, а также несовершеннолетних. В рейде также участвовали специалисты управления Роспотребнадзора.

В ночь на субботу, 17 апреля, в Рязани проверили общественный порядок в Железнодорожном районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция побывала в четырех заведениях. Там проверили алкоголь, искали мигрантов, а также несовершеннолетних. В рейде также участвовали специалисты управления Роспотребнадзора.

Во время рейда выявили три фиктивных постановки на учет иностранных граждан (статья 322.3 УК РФ) и кражу (часть 1 статьи 158 УК РФ).

При патрулировании улиц пресекли 64 административных правонарушения. 16 из них касаются распития спиртного в общественных местах, три мелких хищения, девять нарушений режима пребывания иностранных граждан, два несоблюдения родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Изъяли 15 литров алкоголя, который продавали незаконно.

Также сотрудники ДПС выявили 21 нарушение ПДД. 17 из них относятся к нарушению норм светопропускаемости стекол автомобилей. 15 водителей согласились на месте растонировать свои транспортные средства. Ранее очевидцы сообщили, что полиция нагрянула с рейдом в рязанский клуб Deep.

Рейды продолжатся.