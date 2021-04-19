После поста в соцсети в Рязани накажут водителя «Гелендвагена», ехавшего по обочине

В среду, 14 апреля, на Московском шоссе сфотографировали Mercedes-AMG G63, который объезжал пробку по обочине. По словам автора снимка, водитель заехал на бордюр и «рванул» в крайний левый ряд без поворотника.

В среду, 14 апреля, на Московском шоссе сфотографировали Mercedes-AMG G63, который объезжал пробку по обочине. По словам автора снимка, водитель заехал на бордюр и «рванул» в крайний левый ряд без поворотника.

В полиции рассказали, что увидели этот пост в сети и установили личность 45-летнего владельца «Гелендвагена». В отношении него вынесли постановление по делу об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 1 500 рублей.