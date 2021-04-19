Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса

Мутации не свойственны ни одному из описанных за рубежом штаммов. Пока единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, нет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются два новых штамма коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, в России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса. Она отметила, что мутации не свойственны ни одному из описанных за рубежом штаммов.

Из зарубежных штаммов наиболее заразными считаются «британский», «южноафриканский» и «бразильский».

Пока единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, нет.