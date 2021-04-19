Полиция начала проверку рязанского кредитного кооператива «Сберегательные финансы»

Полиция начала проверку рязанского кредитного потребительского кооператива «Сберегательные финансы», который отказывается возвращать деньги своим пайщикам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства, с декабря 2020 года в полицию поступили заявления от 18 пайщиков кооператива. «В настоящее время сотрудниками полиции по указанным заявлениям проводится процессуальная проверка в рамках статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РЗН.инфо.
Напомним, КПК «Сберегательные финансы» в Рязани на протяжении двух лет принимал вклады под высокий процент, а в конце 2020 года прекратил выплаты пайщикам. По словам пострадавших, жертвами обмана стали порядка 80 человек. Их истории можно прочитать в разделе «Публикации».