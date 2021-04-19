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Полиция начала проверку рязанского кредитного кооператива «Сберегательные финансы»
Напомним, КПК «Сберегательные финансы» в Рязани на протяжении двух лет принимал вклады под высокий процент, а в конце 2020 года прекратил выплаты пайщикам. По словам пострадавших, жертвами обмана стали порядка 80 человек.

Полиция начала проверку рязанского кредитного потребительского кооператива «Сберегательные финансы», который отказывается возвращать деньги своим пайщикам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, с декабря 2020 года в полицию поступили заявления от 18 пайщиков кооператива. «В настоящее время сотрудниками полиции по указанным заявлениям проводится процессуальная проверка в рамках статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РЗН.инфо.

Напомним, КПК «Сберегательные финансы» в Рязани на протяжении двух лет принимал вклады под высокий процент, а в конце 2020 года прекратил выплаты пайщикам. По словам пострадавших, жертвами обмана стали порядка 80 человек. Их истории можно прочитать в разделе «Публикации».