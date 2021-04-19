СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разыграет путевку в Крым

Конкурс проводится в честь объединения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» с партиями «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «ЗА ПРАВДУ». Напомним, окончательное решение о слиянии левопатриотических сил приняли в феврале на партийном съезде в Москве.

Жители Рязанской области могут выиграть туристическую поездку на двоих в Крым. Организатором акции стала партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Конкурс проводится в честь объединения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» с партиями «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «ЗА ПРАВДУ». Напомним, окончательное решение о слиянии левопатриотических сил приняли в феврале на партийном съезде в Москве.

Как указано на официальном портале акции, для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и пройти опрос на сайте ср2021.рф. Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2021 года. К розыгрышу допускаются только совершеннолетние жители Рязанской области. Обладателя путевки определят 15 мая с помощью генератора случайных чисел. Другие победители получат ценные призы от партии.