МЧС: в Рязанской области уровень воды в реках понижается

ГУ МЧС России по Рязанской области сообщает, что уровень воды на основных реках региона продолжает понижаться. Всего на территории области остаются подтопленными три низководных моста, два участка дороги и 28 приусадебных участков.

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за сутки уровень воды на основных реках региона продолжает понижаться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Всего на территории Рязанской области остаются подтопленными три низководных моста в Скопинском, Спасском и Шиловском районах. Также водой покрыты два участка дороги: вблизи села Шумашь Рязанского района и рядом с поселком Сенин — Пчельник Ермишинского района. Подтоплены 28 приусадебных участков в поселке Борки в Рязани.