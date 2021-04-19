Как это снимали: Андрей Караулов выпустил большой репортаж о проблемах города

30 и 31 марта съемочная группа журналиста провела рейды по разным районам города, осмотрела дороги, пообщалась с рязанцами, проверила работу общественного транспорта и управляющих компаний. Корреспондент РЗН. инфо вместе с гостями проехал по улицам города.

Российский журналист Андрей Караулов снова вспомнил о Рязани. Известный блогер выпустил на своем канале большой репортаж, посвященный проблемам города. Ролик вышел в субботу, 17 апреля.

«То, что я покажу зрителям, сделано по просьбам людей, по их материалам и велению их совести… Это очень страшный рассказ», — пояснил Караулов.

30 и 31 марта съемочная группа журналиста провела рейды по разным районам города, осмотрела дороги, пообщалась с рязанцами, проверила работу общественного транспорта и управляющих компаний. Корреспондент РЗН. инфо вместе с гостями проехал по улицам города.

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