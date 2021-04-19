Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае

Начало мая будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы. Прохлада в начале месяца ожидается на территории большей Европейской России, за исключением севера, где будет тепло.

В мае в Москве и Центральной России ожидаются климатические качели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости .

По его словам, начало мая будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы.

Тишковец заявил, что прохлада в начале месяца ожидается на территории большей Европейской России, за исключением севера, где будет тепло.

«А дальше май „попрет“ по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла: нормальное весеннее, майское с небольшим превышением температуры», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что прогнозируются «традиционные» майские качели: Первомай — прохладный, а 9 мая — теплое.