Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие детали игрушек являются для детей самыми опасными. По словам специалиста, угрозу для здоровья и даже жизни ребенка представляют мелкие детали, гелевые и магнитные шарики.
«Когда гелевые шарики попадают в организм, они разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника. Часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни», — пояснил Османов.
Он также отметил, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании. Магнитные шарики, добавил педиатр, находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию с развитием воспаления, перитонитом.
По словам врача, в больницу ежедневно обращаются родители, чьи дети глотают разные детали: мелкие винтики, монеты, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши, строительную пену, ключи. Такие предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания. «Поэтому взгляд родителя всегда должен быть устремлен на ребенка, где бы он не находился в доме», — заключил Османов.