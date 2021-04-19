Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие детали игрушек являются для детей самыми опасными.

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие детали игрушек являются для детей самыми опасными. По словам специалиста, угрозу для здоровья и даже жизни ребенка представляют мелкие детали, гелевые и магнитные шарики.

«Когда гелевые шарики попадают в организм, они разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника. Часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни», — пояснил Османов.

Он также отметил, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании. Магнитные шарики, добавил педиатр, находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию с развитием воспаления, перитонитом.

По словам врача, в больницу ежедневно обращаются родители, чьи дети глотают разные детали: мелкие винтики, монеты, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши, строительную пену, ключи. Такие предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания. «Поэтому взгляд родителя всегда должен быть устремлен на ребенка, где бы он не находился в доме», — заключил Османов.