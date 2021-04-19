ФАС возбудила дело против Google

В ведомстве заявили, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. В ФАС пояснили, что действия компании могут ущемлять интересы пользователей и ограничить конкуренцию на смежных рынках.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Об этом передает ТАСС .

В ведомстве заявили, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга.

В ФАС пояснили, что действия компании могут ущемлять интересы пользователей и ограничить конкуренцию на смежных рынках.

Поводом для расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), пожаловавшейся на Google из-за удаления и блокировки аккаунтов и контента.

ФАС даст оценку действиям Google LLC. и их последствиям для пользователей и создателей контента.