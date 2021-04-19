Движение по Северному обходу ограничат

Движение закроют на время технического обслуживания разводного строения моста через Трубеж. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В Рязани на несколько дней ограничат движение транспорта по Северному обходу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Движение закроют на время технического обслуживания разводного строения моста через Трубеж:

с 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля,

с 23:00 24 апреля до 5:00 25 апреля.

Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.