Движение по Северному обходу ограничат
Движение закроют на время технического обслуживания разводного строения моста через Трубеж. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
В Рязани на несколько дней ограничат движение транспорта по Северному обходу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Движение закроют на время технического обслуживания разводного строения моста через Трубеж:
- с 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля,
- с 23:00 24 апреля до 5:00 25 апреля.
Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.