Девять рязанских школ закрыли на карантин из-за коронавируса

Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 18 образовательных учреждениях: трех детсадах, девяти школах, четырех вузах и двух ссузах. За сутки в области зафиксировали еще 49 случаев заражения коронавирусом.

В Рязанской области карантин ввели в 18 образовательных учреждениях. Об этом сообщили в региональном оперштабе, 19 апреля.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 18 образовательных учреждениях: трех детсадах, девяти школах, четырех вузах и двух ссузах.

За сутки в области зафиксировали еще 49 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 27270 человек.