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«Бессмертный полк» 9 мая пройдет онлайн
Шествие будут транслировать на телевидении, медиасферах, городских экранах и других площадках. В традиционном формате «Бессмертный полк России» планируют провести 24 июня 2021 года.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что акция в этом году пройдет онлайн. Об этом передает ТАСС.

Шествие будут транслировать на телевидении, медиасферах, городских экранах и других площадках.

«Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», — уточнила Цунаева.

Она добавила, что в прошлом году поступило более 3 млн заявок на участие, трансляция из-за этого продолжалась 20 дней. Организаторы решили провести отдельные трансляции в каждом субъекте, чтобы шествие прошло в один день.

В традиционном формате «Бессмертный полк России» планируют провести 24 июня 2021 года.

Подача заявок на «Бессмертный полк-онлайн» стартует на сайте проекта в понедельник.