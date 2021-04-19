Аркадий Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей

Члены комиссии рассмотрели темы законодательного закрепления полномочий регионов по установлению дополнительных нерабочих дней, совершенствования работы института ТОС, реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В понедельник, 19 апреля, председатель рязоблдумы Аркадий Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей России при Федеральном собрании по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению.

Члены комиссии рассмотрели темы законодательного закрепления полномочий регионов по установлению дополнительных нерабочих дней, совершенствования работы института ТОС, реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко выступил с инициативой внести изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в России» в части правового регулирования организации самоуправления.

Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев предложил довести финансирование мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» до уровня, предусмотренного первоначальным паспортом, увеличить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, проживающим на сельских территориях.

Речь шла и о предоставлении субсидий муниципалитетам на строительство жилья по договорам социального найма. Геннадий Новосельцев высказал мнение об увеличении площади жилья для расчета субсидий муниципальным образованиям на эти цели: до 80 кв м для одиноких граждан или на семью из 2 человек, 90 кв м — на семью из 3 человек, 120 кв м — на семью из 4-6 человек, по 18 кв м на каждого члена семьи, состоящей из 7 и более человек.

Члены комиссии приняли решение поддержать озвученные инициативы.

«Данная программа очень нужна и востребована. Очевидно, что сокращение выделяемых на эти цели ассигнований вызвано пандемией. Но надеемся, что при росте экономики и восстановлении доходной части бюджета мы вернемся к тем объемам параметров программы, о которых было заявлено, когда ее принимали и советовались с людьми по тем приоритетным направлениям, которые планировалось реализовывать на каждой конкретной территории», — резюмировал Фомин.