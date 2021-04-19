Активисты потребовали решить проблему с канализацией в доме на Южном

Жители дома №68 на улице Нахимова пожаловались активистам ОНФ на систематические засоры канализационной трубы в 3-м и 4-м подъездах. Из-за этого происходит подтопление подвала, чувствуется запах стоков.

Жители дома №68 на улице Нахимова пожаловались активистам ОНФ на систематические засоры канализационной трубы в 3-м и 4-м подъездах. Из-за этого происходит подтопление подвала, чувствуется запах стоков.

Дом — это здание бывшего общежития. Сейчас его обслуживает управляющая компания, в адрес которой рязанцы обращаются постоянно. Однако для окончательного решения проблемы требуется реконструкция 200-метрового участка системы водоотведения, отметили общественники.

«Жители дома ведут многолетнюю переписку с „Водоканалом“, иногда сотрудники МУПа приезжают и производят механическую очистку системы колодцев водоотвода. Время показало, что это дает временный результат», — рассказали активисты.

Они обратились в администрацию с просьбой решить проблему засоров канализации на Нахимова, 68. «Фундамент здания может попросту не выдержать постоянного наличия канализационных стоков в подвале, и дом окажется непригодным для проживания», — подчеркнули в ОНФ.