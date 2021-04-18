Врачи рассказали, какие лекарства опасно принимать самостоятельно

Врачи пояснили, какие препараты принимать без назначения специалиста опасно для здоровья. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред.

Врачи пояснили, какие препараты принимать без назначения специалиста опасно для здоровья. Чем может опасна «терапия с помощью интернета», рассказал агентству «Прайм» врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.

Кому-то таким образом удается вылечиться, но крайне редко.

«Чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред», — отметил врач.

Категорически не рекомендуется принимать по совету знакомых или из интернета антибактериальные препараты. Во-первых, у человека могут быть заболевания, при которых прием этого лекарства не разрешен. Во-вторых, возможна аллергия на лекарства.

«Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем», — пояснил врач.

Нельзя без назначения врача принимать также препараты от повышенного артериального давления. Они могут заглушить симптомы, что лишь усугубит проблему.