Врачи рассказали, какие лекарства опасно принимать самостоятельно

Врачи пояснили, какие препараты принимать без назначения специалиста опасно для здоровья. Чем может опасна «терапия с помощью интернета», рассказал
Кому-то таким образом удается вылечиться, но крайне редко.
«Чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред», — отметил врач.
Категорически не рекомендуется принимать по совету знакомых или из интернета антибактериальные препараты. Во-первых, у человека могут быть заболевания, при которых прием этого лекарства не разрешен. Во-вторых, возможна аллергия на лекарства.
«Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем», — пояснил врач.
Нельзя без назначения врача принимать также препараты от повышенного артериального давления. Они могут заглушить симптомы, что лишь усугубит проблему.