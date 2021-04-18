В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения считает тревожной развитие ситуации с коронавирусом в мире, сообщила ТАСС представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения считает тревожной развитие ситуации с коронавирусом в мире, сообщила ТАСС представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, организация обеспокоена тенденцией роста уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в последние недели.

«На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели», — сказала госпожа Вуйнович.

Вуйнович заявила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках.

Организация разработала подробные рекомендации, основанные на оценке рисков, связанных с международными поездками, в контексте COVID-19, которые были предоставлены всем странам в декабре 2020 года и с тех пор периодически обновляются.

Вуйнович подчеркнула, что ситуация с выявлением новых, «вызывающих обеспокоенность» вариантов коронавируса быстро развивается.

«ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», — добавила представитель организации.

Напомним, за сутки в Рязанской области от коронавируса умерли еще пять жителей.